“Decapitato” il M5S Il tribunale di Napoli accoglie il ricorso degli attivisti contro Conte

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Chiamatela pure, se volete, la rivincita dell’ormai famoso “uno vale uno“. Fatto sta che la decisione con cui oggi ildiha dato ragione ai dissidenti 5Stelle sospendendo l’efficacia delle modifiche statutarie per incoronare Giuseppecapo del MoVimento, ha tutta l’aria di essere destinata a squassare i già precari equilibri grillini. L’accoglimento del reclamo fa infatti crollare l’intero iter che aveva portato l’ex-premier ad essere il candidato unico alla presidenza del M5S. Più che scontata l’esultanza dei ricorrenti. «La sentenza – spiegano – ripristina il principio della necessità della partecipazione di tutti gli iscritti nell’adozione delle scelte fondamentali del nostro MoVimento». Torna in vigore il vecchio statuto In effetti i giudici hanno accolto la tesi dei ricorrenti. secondo i quali il meccanismo ...

: AVV. BORRE', 'MOVIMENTO, SIAMO ALL'ANNO ZERO' - Con la decisione del Tribunale di Napoli ' decade la carica di Conte , in primo luogo. In secondo luogo emerge l'incompatibilità di ..."Il Movimento è,senza nessun uomo al comando. L'unica cosa che possono fare ora la può fare Grillo: indire le votazioni del comitato direttivo dele ripartire da lì". Così l'avvocato ...Un giudice di Napoli ha "sospeso" in via cautelare le modifiche allo statuto del Movimento 5 Stelle: Conte non è più leader del partito ...Scusi, quindi chi comanda ora nel Movimento? "In questo momento la guida non c'è, il M5S è stato totalmente decapitato", chiosa Borrè. L'ORDINANZA - "Allo stato degli atti è emerso che le delibere ...