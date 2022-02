De Ligt Juve, sfida tra tre club per il difensore olandese (Di lunedì 7 febbraio 2022) De Ligt Juve: sfida tra tre squadre in caso di addio in estate. Le ultime notizie sul futuro del difensore olandese Futuro incerto per Matthijs de Ligt. L’ipotesi addio dalla Juve non è da escludere, con diverse squadre interessate al difensore olandese. Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, il giocatore sarebbe seguito da Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona, con le prime due favorite vista la situazione economica non idilliaca dei blaugrana. La Juventus, comunque, ascolterà solo offerte irrinunciabili. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Detra tre squadre in caso di addio in estate. Le ultime notizie sul futuro delFuturo incerto per Matthijs de. L’ipotesi addio dallanon è da escludere, con diverse squadre interessate al. Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, il giocatore sarebbe seguito da Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona, con le prime due favorite vista la situazione economica non idilliaca dei blaugrana. Lantus, comunque, ascolterà solo offerte irrinunciabili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ElTanoFlaco : RT @fdrpzebra16: Ovviamente si può fare anche questo, basti poi però non avere la pretesa di essere presi sul serio: 'ti prego De Ligt vai… - CriCnb : RT @fdrpzebra16: Ovviamente si può fare anche questo, basti poi però non avere la pretesa di essere presi sul serio: 'ti prego De Ligt vai… - berruti_massimo : RT @fdrpzebra16: Ovviamente si può fare anche questo, basti poi però non avere la pretesa di essere presi sul serio: 'ti prego De Ligt vai… - iitsedoo : RT @fdrpzebra16: Ovviamente si può fare anche questo, basti poi però non avere la pretesa di essere presi sul serio: 'ti prego De Ligt vai… - rrexgan : RT @fdrpzebra16: Ovviamente si può fare anche questo, basti poi però non avere la pretesa di essere presi sul serio: 'ti prego De Ligt vai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt Juve Calciomercato Juventus, De Ligt al Barcellona: la clamorosa indiscrezione De Ligt © LaPresseIntanto la Juve ha però certificato il suo rientro a pieno titolo nella lotta Champions League, con una distanza però dalle tre prime posizioni decisamente troppo importante per ...

Juventus, non solo Bentancur e Kulusevski: Conte vorrebbe anche De Ligt ... fra questi Stefan De Vrij dell'Inter, Khalidou Koulibaly del Napoli e Matthijs De Ligt della Juventus . Proprio il giocatore bianconero potrebbe essere una delle cessioni importanti della Juve nel ...

"De Ligt: ecco perché firmò per la Juve e non per il Barça" Corriere dello Sport.it De Ligt Juve, sfida tra tre club per il difensore olandese De Ligt Juve: sfida tra tre squadre in caso di addio in estate. Le ultime notizie sul futuro del difensore olandese Futuro incerto per Matthijs de Ligt. L’ipotesi addio dalla Juve non è da escludere, ...

Juve, brutta notizia per Allegri: l’infortunio può cambiare la stagione La Juve riceve una brutta notizia dall’infermeria ... Al suo posto è entrato Rugani che si è posizionato al fianco di De Ligt per il finale di partita. Nello stesso momento è entrato anche Cuadrado ...

De© LaPresseIntanto laha però certificato il suo rientro a pieno titolo nella lotta Champions League, con una distanza però dalle tre prime posizioni decisamente troppo importante per ...... fra questi Stefan De Vrij dell'Inter, Khalidou Koulibaly del Napoli e Matthijs Dedella Juventus . Proprio il giocatore bianconero potrebbe essere una delle cessioni importanti dellanel ...De Ligt Juve: sfida tra tre squadre in caso di addio in estate. Le ultime notizie sul futuro del difensore olandese Futuro incerto per Matthijs de Ligt. L’ipotesi addio dalla Juve non è da escludere, ...La Juve riceve una brutta notizia dall’infermeria ... Al suo posto è entrato Rugani che si è posizionato al fianco di De Ligt per il finale di partita. Nello stesso momento è entrato anche Cuadrado ...