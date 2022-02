DAZN, clamoroso da Agcom: “Dati tv gonfiati del 50%”. La situazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non è un bel momento per DAZN, la tv streaming che quest’anno ha regolarmente sfilato a Sky tutta la Serie A relegando il colosso satellitare a trasmettere, in contemporanea con loro, tre gare della massima serie a weekend. La storia dei diritti tv, passati proprio alla televisione col logo bianconero per i prossimi tre anni, non è mai stata così turbolenta: tra i disservizi sul web e la polemica sulla cancellazione della doppia utenza nei contratti, la popolarità di DAZN è crollata agli occhi degli utenti che, a gran voce, si scagliano sempre più spesso contro l’azienda. Ma il periodo negativo sembra essere infinito. Il Fatto Quotidiano ha riportato un’incredibile indiscrezione che vedrebbe Agcom come nuova protagonista nella lotta alla società streaming che ha in Diletta Leotta il volto più noto. DAZN, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non è un bel momento per, la tv streaming che quest’anno ha regolarmente sfilato a Sky tutta la Serie A relegando il colosso satellitare a trasmettere, in contemporanea con loro, tre gare della massima serie a weekend. La storia dei diritti tv, passati proprio alla televisione col logo bianconero per i prossimi tre anni, non è mai stata così turbolenta: tra i disservizi sul web e la polemica sulla cancellazione della doppia utenza nei contratti, la popolarità diè crollata agli occhi degli utenti che, a gran voce, si scagliano sempre più spesso contro l’azienda. Ma il periodo negativo sembra essere infinito. Il Fatto Quotidiano ha riportato un’incredibile indiscrezione che vedrebbecome nuova protagonista nella lotta alla società streaming che ha in Diletta Leotta il volto più noto., ...

IL FATTO Q.., Dati DAZN gonfiati del 50%: può saltare il Palazzo È stato infatti stabilito che i dati d’ascolto resi noti fino ad oggi, e forniti a Dazn da Nielsen, istituto non certificato, non sono veritieri. Occorre fare riferimento ad Auditel, nella cui ...

