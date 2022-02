D’Amico: «Insigne? Nessuna offerta paragonabile a quella del Toronto» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Andrea D’Amico, noto procuratore, ha parlato del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Gr Parlamento, il procuratore Andrea D’Amico ha parlato del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. DICHIARAZIONI – «Il suo trasferimento nel campionato nordamericano, non creerà nessun problema al ct della Nazionale Mancini. Il ragazzo ha parlato con l’allenatore prima di prendere questa decisione, anche perché è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra. L’idea di questa trattativa è nata dopo l’Europeo. Col presidente dei canadesi abbiamo stabilito delle priorità, e Lorenzo era la prima. Non sono l’agente di Insigne, ma so che c’erano diverse squadre interessate. Nessuna ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Andrea, noto procuratore, ha parlato del trasferimento di Lorenzoal: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Gr Parlamento, il procuratore Andreaha parlato del passaggio di Lorenzoal. DICHIARAZIONI – «Il suo trasferimento nel campionato nordamericano, non creerà nessun problema al ct della Nazionale Mancini. Il ragazzo ha parlato con l’allenatore prima di prendere questa decisione, anche perché è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra. L’idea di questa trattativa è nata dopo l’Europeo. Col presidente dei canadesi abbiamo stabilito delle priorità, e Lorenzo era la prima. Non sono l’agente di, ma so che c’erano diverse squadre interessate....

