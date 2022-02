Dad a Scuola, le nuove regole per vaccinati e guariti (e le differenze dalle materne ai licei) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Scuola, cambiano nuovamente le regole, e saranno molto meno rigide e complicate delle precedenti, sul Green pass e le quarantene. Ad essere fortemente avvantaggiati sono coloro che hanno completato... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022), cambiano nuovamente le, e saranno molto meno rigide e complicate delle precedenti, sul Green pass e le quarantene. Ad essere fortemente avvantaggiati sono coloro che hanno completato...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, da oggi nuove regole. Oltre 600 mila bambini e ragazzi finora in Dad tornano in classe. I presidi: 'Troppe… - repubblica : Scuola, addio alla Dad: vaccinati e guariti con il Green Pass. Ecco chi da oggi può tornare a scuola… - repubblica : Scuola, via la Dad ma non per tutti. I presidi: troppa confusione [di Alessanda Ziniti] - teleischia : SCUOLA. DAD E QUARANTENA LE NUOVE NORME IN VIGORE DA OGGI PER VACCINATI E NON - Ste_In_Power : @paradiserkive Io sono in Dad e oggi non funziona la connessione della scuola. Abbiamo fatto pochissimo della prima… -