Da una Lega all'altra: Maroni, ex ministro e leader del Carroccio, candidato a guidare il calcio di serie A (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente della Lega di serie A Paolo Dal Pino si è dimesso all'inizio di febbraio. Alla guida dei club da due anni, Dal Pino ha detto che lascia il posto per ragioni personali: si deve trasferire con la famiglia negli Stati Uniti. E mentre è partito il totonomi per la sua sostituzione, Repubblica dice che c'è un candidato eccellente per prendere il suo posto. Ovvero Roberto Maroni. L'ex ministro dell'Interno dei governi Berlusconi e presidente di Regione Lombardia ha alcuni sponsor d'eccezione. Uno di questi è Paolo Scaroni, presidente del Milan. Ma anche l'Inter di Beppe Marotta non lo vede per niente male, anche perché il direttore generale dei nerazzurri e l'ex ministro si conoscono da quando frequentavano il liceo Ernesto Cairoli di Varese. Maroni è stato già ...

