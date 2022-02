Da Torino a New York. Perché i cosmetici di SkinLabo fanno il giro del mondo (Di lunedì 7 febbraio 2022) È 100% made in Italy ma parla 15 lingue. È attiva in 20 Paesi al mondo e si è messa in testa di democratizzare la cosmetica. Missione compiuta? Lo dicono i numeri di SkinLabo, la smart beauty company torinese guidata da Angelo Muratore che si sta facendo notare nel panorama internazionale del beauty brand online. Ecco come. Che cos’è SkinLabo Fondata a Torino alla fine del 2016 da Muratore e da un gruppo di imprenditori e venture capitalist attivi da anni nel settore della cosmetica e dell’e-commerce, SkinLabo offre a chiunque lo desideri prodotti di skin care e make-up nella modalità direct to consumer online. SkinLabo vende attraverso i suoi siti prodotti non reperibili attraverso terzi, nella fattispecie profumerie online o farmacie, direttamente al cliente finale. Coniuga qualità, ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) È 100% made in Italy ma parla 15 lingue. È attiva in 20 Paesi ale si è messa in testa di democratizzare la cosmetica. Missione compiuta? Lo dicono i numeri di, la smart beauty company torinese guidata da Angelo Muratore che si sta facendo notare nel panorama internazionale del beauty brand online. Ecco come. Che cos’èFondata aalla fine del 2016 da Muratore e da un gruppo di imprenditori e venture capitalist attivi da anni nel settore della cosmetica e dell’e-commerce,offre a chiunque lo desideri prodotti di skin care e make-up nella modalità direct to consumer online.vende attraverso i suoi siti prodotti non reperibili attraverso terzi, nella fattispecie profumerie online o farmacie, direttamente al cliente finale. Coniuga qualità, ...

