Da oggi green pass illimitato con tre dosi di vaccino e nuove misure per la scuola Da venerdì non saranno obbligatorie le mascherine all'aperto in zona bianca (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per chi ha effettuato tre dosi di vaccino anti corona virus da oggi il green pass ha durata illimitata. Inoltre, sempre oggi, entrano in vigore le nuove misure riguardanti la scuola in caso di presenza di casi di corona virus, meno restrittive. Dall'11 febbraio niente obbligo di mascherine all'aperto nelle regioni in fascia bianca. Sono fra le misure contenute nel decreto in vigore dall'altra ieri.

