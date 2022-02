Curling, Pechino 2022: sarà la Norvegia a sfidare l’Italia in finale. Battuta la Gran Bretagna sul filo di lana (Di lunedì 7 febbraio 2022) sarà Italia-Norvegia la finale del torneo di doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il duo norvegese, composto da Kristin Skaslien e Markus Nedregotten ha sconfitto quello della Gran Bretagna per 6-5 proprio all’ultima end, costringendo Jennifer Dodds e Bruce Mouat a competere per la medaglia di bronzo contro la Svezia. Si porta subito avanti la Gran Bretagna, che intasca subito il primo punto, solo per essere raggiunta subito dopo dalla Norvegia. Nella terza end i britannici si giocano bene le loro carte, Dodds colpisce la stone più vicina al centro norvegese e crea lo spazio per i due punti. Accorcia con classe Skaslien, trova un millimetrico punto Dodds, ma tutto deve ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)Italia-ladel torneo di doppio misto dialle Olimpiadi Invernali di. Il duo norvegese, composto da Kristin Skaslien e Markus Nedregotten ha sconfitto quello dellaper 6-5 proprio all’ultima end, costringendo Jennifer Dodds e Bruce Mouat a competere per la medaglia di bronzo contro la Svezia. Si porta subito avanti la, che intasca subito il primo punto, solo per essere raggiunta subito dopo dalla. Nella terza end i britannici si giocano bene le loro carte, Dodds colpisce la stone più vicina al centro norvegese e crea lo spazio per i due punti. Accorcia con classe Skaslien, trova un millimetrico punto Dodds, ma tutto deve ...

