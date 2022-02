Curling, l’Italia manda a casa il Canada per un millimetro e sfiderà la Svezia in semifinale alle Olimpiadi! (Di lunedì 7 febbraio 2022) l’Italia continua a strabiliare e completa un round robin semplicemente antologico: nove vittorie in altrettante partite disputate nel torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, completando l’en-plein ai Giochi e difendendo la propria imbattibilità. Amos Mosaner e Stefania Constantini volano in semifinale da primi in classifica ed alle ore 13.05 odierne incroceranno la Svezia in uno scontro da dentro o fuori, dove gli azzurri andranno a caccia della medaglia. La coppia tricolore, già certa del primo posto nel turno preliminare e del passaggio del turno prima dell’incontro odierno, si è presentato ugualmente pimpante sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese ed è riuscita a sconfiggere il Canada per 8-7 all’extra-end. ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)continua a strabiliare e completa un round robin semplicemente antologico: nove vittorie in altrettante partite disputate nel torneo didoppio mistoOlimpiadi Invernali di Pechino 2022, completando l’en-plein ai Giochi e difendendo la propria imbattibilità. Amos Mosaner e Stefania Constantini volano inda primi in classifica edore 13.05 odierne incroceranno lain uno scontro da dentro o fuori, dove gli azzurri andranno a caccia della medaglia. La coppia tricolore, già certa del primo posto nel turno preliminare e del passaggio del turno prima dell’incontro odierno, si è presentato ugualmente pimpante sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese ed è riuscita a sconfiggere ilper 8-7 all’extra-end. ...

