Curling | la storia siamo noi! Italia in finale alle Olimpiadi | Stefania Constantini e Amos Mosaner infliggono una lezione alla Svezia!

Advertising

Coninews : PERCORSO NETTO! ? Canada battuto all'extra end! Il doppio misto #ItaliaTeam si presenta alla prima semifinale olim… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella storia, l'#Italia conquista una medaglia nel curling alle #Olimpiadi invernali. Centro… - Eurosport_IT : IMBATTIBILI! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner nella storia: decima vittoria consecutiva e finale a Pechino… - supportersmagaz : L'Italia del #Curling sogna sempre più in grande: nel doppio misto Stefania Constantini e Amos Mosaner battono la S… - SerenaMatata : RT @marcocastro2906: Con la finale raggiunta dal duo dei sogni Constantini-Mosaner, l'Italia vincerà la sua prima storica medaglia olimpica… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling storia

Eurosport IT

Show Brignone, argento Federica Brignone è la più anziana italiana dellaa vincere una ... Storica medaglia per ilazzurro Storica medaglia olimpica per ilazzurro: nel doppio ...PRIMA FINALE DEL, CONSTANTINI E MOSANER NELLA14.27 - Ultimo tiro di questo settimo end, Italia in pieno controllo 14.25 - BOCCIATA MAESTOSA DI MOSANER! 14.24 - L'Italia gioca in ...L’Italia vola in Finale nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di ... L’Italia si era presentata da outsider ai Giochi, facendo il suo storico debutto in questa specialità ...Il doppio misto del curling italiano approda in finale al torneo olimpico di Pechino 2022 regalando una medaglia sicura all'Italia (per il 20° giorno olimpico consecutivo tra Giochi estivi e invernali ...