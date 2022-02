Curling | Italia-Svezia oggi in tv | semifinale curling doppio misto Olimpiadi Pechino 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming didel torneo deldialledi. La coppia azzurra Stefania Constantini e Amos Mosaner è stata la prima a conquistare l’accesso alle semifinali grazie alle sei vittorie nelle prime sei partite del round robin, e non ha intenzione di fermarsi. La prossima avversaria sarà la, battuta solo 24 ore fa. AppuntamentoNational Aquatics Centre a partire dalle ore 13ne per la. LA DIRETTA LIVE TABELLONE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno ...

Advertising

Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE ANCORA!!!!! ?? Constantini e Mosaner battono anche l'Australia! 5 successi su 5 partite giocate! ??????… - Eurosport_IT : 'CHE TIRO CHE HA FATTO?!' ?????? Super punto di Stefania Constantini nella vittoria dell'Italia sulla Gran Bretagna!… - ItaliaTeam_it : E sono cinque, cinqueeeeee! ?????? L'Italia batte l'Australia 7-3, Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il… - rosaj_57 : RT @Eurosport_IT: È bastato tanto così... E sono 9/9 ?????? L'Italia batte anche il Canada 7-8 e si prepara alla semifinale ?? #Beijing2022 #… - AlessandroAima1 : RT @sportface2016: #Curling, #Italia-#Svezia oggi in tv: semifinale curling doppio misto Olimpiadi #Pechino2022 #Beijing2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Italia

- L'in caso di vittoria sul Canada affronterà una fra Svezia e Norvegia in semifinale, in caso invece di sconfitta le avversarie dovrebbero essere Gran Bretagna o Norvegia. Andremo a ...1.46 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di- Canada, ultimo match del round robin del doppio misto di, prima delle semifinali del torneo olimpico di Pechino ...La diretta testuale di Italia-Svezia, semifinale del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa ...Gli orari e la diretta streaming di Italia-Svezia, semifinale del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. La coppia azzurra Stefania Constantini e Amos Mosaner è stata la ...