Cristiano Ronaldo compie 37 anni: il regalo di Georgina vi sconvolgerà, vale 180 mila euro (Di martedì 8 febbraio 2022) ; le immagini condivise sui social. “Ma alla fine tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne fanno valere la pena”. Queste le parole che Cristiano Ronaldo ha allegato all’ultimo scatto condiviso sui social. Uno scatto con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 8 febbraio 2022) ; le immagini condivise sui social. “Ma alla fine tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne fannore la pena”. Queste le parole cheha allegato all’ultimo scatto condiviso sui social. Uno scatto con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

beinsports_FR : ?? Robert Lewandowski compare Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et fracasse l'Argentin ! - ChampionsLeague : ?? Cristiano Ronaldo back in _________ ??? #TBT | #UCL - GoalItalia : Tutte le maglie di Cristiano Ronaldo 7? - Kurama__008 : @vanejuice Pensa cosa combina Cristiano Ronaldo e nessuno scopre perché paga per coprire tutto - Marchana21 : iPhone Pro Max Ultra Mega Super Retina Amoled Mozart Cristiano Ronaldo -