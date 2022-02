Cristiano Ronaldo compie 37 anni, Georgina gli regala un’automobile da 180mila euro (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti… Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne valgono la pena”. Con questo messaggio Cristiano Ronaldo ringrazia per i messaggi e i regali ricevuti per i suoi 37 anni. La compagna Georgina Rodriguez ha fatto recapitare nel giardino di casa una nuova Cadillac per CR7, del valore di 180mila euro. un’automobile di lusso per il campione. Questo il regalo scelto da Georgina per il suo amore. Un pensiero da 180mila euro che andrà ad arricchire il già prezioso parco auto del calciatore. La Rodriguez ha postato sui social il video in cui Cristiano esce in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti… Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne valgono la pena”. Con questo messaggioringrazia per i messaggi e i regali ricevuti per i suoi 37. La compagnaRodriguez ha fatto recapitare nel giardino di casa una nuova Cadillac per CR7, del valore didi lusso per il campione. Questo il regalo scelto daper il suo amore. Un pensiero dache andrà ad arricchire il già prezioso parco auto del calciatore. La Rodriguez ha postato sui social il video in cuiesce in ...

