Crisi Ucraina, Usa avvisano: "Fino a 50mila civili morti in caso di guerra". Mosca risponde: "Allarmismo e follia" (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Se Mosca dovesse invadere la capitale Kiev potrebbe cadere entro un paio di giorni" e "il bilancio delle vittime sarebbe gravissimo: l'Ucraina potrebbe subire dalle 5 alle 25mila vittime tra i soldati, mentre le vittime delle truppe russe potrebbero essere comprese tra 3 e 10mila; si perderebbe tra le 25 e le 50mila vite di L'articolo proviene da Inews24.it.

