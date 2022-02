Crisi Ucraina | Borrell | Momento più pericoloso per l' Europa da fine Guerra fredda

Advertising

fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - vaticannews_it : #7febbraio #PapaFrancesco riceve il presidente sloveno, confronto sulla crisi #ucraina ?? - direzioneprc : ?? Usa Russia #ucraina: cosa sta accadendo? ?? DIRETTA SU CRISI UCRAINA, ???MARTEDI 8 FEBBRAIO - BrunellaCalabre : RT @Corriere: Putin e Macron, incontro a Mosca sulla crisi in Ucraina: «Evitiamo insieme la guerra» - Alexagus15 : RT @tg2rai: La crisi Ucraina-Russia. A Mosca confronto Putin-Macron. 'Evitare un conflitto', dice il Presidente francese . 'Bene gli sforzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

...vertice di oggi arrivano attraverso le agenzie di stampa russe e raccontano di un Putin che elogia gli "sforzi" dell'omologo francese nel risolvere quella che definisce "lainterna all'" ...Usa, 07 febbraio 2022 "Stiamo attraversando il momento più pericoloso per la sicurezza dalla fine della Guerra Fredda, però, una soluzione diplomatica resta possibile". Lo ha affermato a Washington il ..."Stiamo attraversando il momento più pericoloso per la sicurezza dalla fine della Guerra Fredda, però, una soluzione diplomatica resta possibile". Lo ha affermato a Washington il capo della diplomazia ...L’incontro si è tenuto questo pomeriggio a Mosca, dove si è recato il presidente francese nella speranza di risolvere la complicata crisi russo-ucraina. Tra gli obiettivi di Macron, in campagna ...