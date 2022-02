Crisi Ucraina, 007 Usa: "La Russia bluffa". Al Cremlino incontro Putin - Macron (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se la strategia di Putin sull'Ucraina non è un grosso bluff, poco ci manca. E a svelare che le carte in mano al presidente russo per chiudere la partita con la forza non sarebbero affatto buone sono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se la strategia disull'non è un grosso bluff, poco ci manca. E a svelare che le carte in mano al presidente russo per chiudere la partita con la forza non sarebbero affatto buone sono ...

Advertising

fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - vaticannews_it : #7febbraio #PapaFrancesco riceve il presidente sloveno, confronto sulla crisi #ucraina ?? - Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - MarianoGiustino : Il segretario generale della #NATO, Jens Stoltenberg, ringrazia il presidente Erdogan e la #Turchia per il 'support… - metallirari : Se la crisi Russia-Ucraina degenera, sarà un incubo per l’alluminio -