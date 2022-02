Covid | ultime news Agenas | occupazione reparti stabile in Italia | in Abruzzo 38% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle24 ore restano stabili al 28% i ricoveri neiordinari dei pazienti con-19, indicano i datidel 6 febbraio, ma aumentano in 3 regioni: oltre all', ci sono la Basilicata (26%) e Bolzano (28%). Quarantena addio. Con le nuove regole sulla scuola, tornano in presenza migliaia di studenti vaccinati. Non mancano intoppi per i tamponi last-minute e i via libera delle Asl. Il governo si mantiene prudente: il Green pass non si tocca