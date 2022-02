Covid, quali paesi Ue chiedono il vaccino per lavorare (Di lunedì 7 febbraio 2022) Niente vaccino contro il coronavirus, niente lavoro. In Italia scatterà il 15 febbraio l’obbligo per tutti i lavoratori over 50 di avere il green pass rafforzato (si ottiene solo tramite vaccinazione o per guarigione ed esclude l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare). Assenza ingiustificata e niente stipendio per chi non sarà in regola con la vaccinazione, e multe dai 600 ai 1.500 euro per chi verrà sorpreso senza la certificazione verde adeguata. Mentre in Italia ci si avvicina all’introduzione del green pass rafforzato obbligatorio per poter lavorare, nell’Unione europea c’è chi ha fatto da apripista e chi, nelle diverse declinazioni, pone condizioni o raccomandazioni. Francia La Francia, su tutti, dal 24 gennaio ha introdotto l’obbligatorietà, per chi lavora in esercizi aperti al pubblico, di presentare un pass che dimostri di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nientecontro il coronavirus, niente lavoro. In Italia scatterà il 15 febbraio l’obbligo per tutti i lavoratori over 50 di avere il green pass rafforzato (si ottiene solo tramite vaccinazione o per guarigione ed esclude l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare). Assenza ingiustificata e niente stipendio per chi non sarà in regola con la vaccinazione, e multe dai 600 ai 1.500 euro per chi verrà sorpreso senza la certificazione verde adeguata. Mentre in Italia ci si avvicina all’introduzione del green pass rafforzato obbligatorio per poter, nell’Unione europea c’è chi ha fatto da apripista e chi, nelle diverse declinazioni, pone condizioni o raccomandazioni. Francia La Francia, su tutti, dal 24 gennaio ha introdotto l’obbligatorietà, per chi lavora in esercizi aperti al pubblico, di presentare un pass che dimostri di ...

Advertising

Annina_occhiblu : @valy_s @Cartabellotta Quali migranti non vogliono fare il tampone? I diritti fondamentali valgono per tutti! Anche… - stammiLontano : RT @AStramezzi: Covid, scoperta origine polmoniti bilaterali. Quando intervenire e quali farmaci usare - Cronaca - Aurora68934704 : RT @AStramezzi: Covid, scoperta origine polmoniti bilaterali. Quando intervenire e quali farmaci usare - Cronaca - razorblack66 : RT @paci_ugo: @G23Mld Ma di preciso questo 'personaggio grottesco'quali problemi ha?Sarei curioso di fare un giro nella sua scatola cranica… - sissiisissi2 : RT @La7tv: #lariachetira @PierSileri (Sottosegretario alla Salute): 'Io non vedo scissioni nel M5S. Un bel congresso andrebbe bene ma gli u… -