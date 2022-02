Covid | Ottawa dichiara lo stato d' emergenza per le proteste dei camionisti

Advertising

Adnkronos : Canada, continuano proteste no vax a Ottawa: dichiarato stato di emergenza. - MediasetTgcom24 : No vax, secondo giorno di proteste in Canada: migliaia in piazza #ottawa #canada #covid #vaccini #novax… - MediasetTgcom24 : Canada, Ottawa assediata dai camionisti contro l'obbligo vaccinale #Ottawa #Covid #Canada #novax #video… - tharros_nuraghe : RT @natalinogori51: Covid, Canada nel caos: il sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza per le proteste che paralizzano la città co… - marco_moggio : RT @GeMa7799: Ottawa, dichiarato lo stato di emergenza...Il “convoglio dei camion della libertà”, ha attirato il sostegno di molti repubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ottawa

Il Sole 24 ORE

Il sindaco di Ottava, Jim Watson, ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle proteste contro le restrizioni antiche hanno portato all'occupazione e alla paralisi della capitale, con mezzi e tende che bloccano le strade. Il primo cittadino ha ammesso che la situazione e' fuori controllo, con un numero di ...Dopo più di una settimana di proteste da parte dei camionisti contro le restrizioni per il, il sindaco della capitale canadese- in risposta - ha dichiarato lo stato di emergenza. Jim Watson ha detto che la città è 'completamente fuori controllo', con i manifestanti che sono ...New Delhi: Covid-19 has so far infected 396,029,867 people and caused 5,758,896 deaths. While it continues to impact life around the world, vaccination appears to be easing the blow. The mayor of ...as protesters opposed to Covid-19 restrictions continued to paralyse Ottawa’s downtown. Jim Watson said the declaration highlighted the need for support from other jurisdictions and levels of ...