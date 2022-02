Covid oggi Veneto, 2.858 contagi: bollettino 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.858 i contagi da coronavirus registrati oggi, 7 febbraio 2022, in Veneto, secondo i dati della Regione. I decessi sono 11. Le persone attualmente positive sono 168.750, mentre le vittime da inizio pandemia sono 13.373. Stabile il numero dei ricoveri: sono 1.711 (+1) i pazienti attualmente nei reparti non critici, mentre sono 160 (-2) i pazienti nelle terapie intensive. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+655), seguita da Vicenza (+490). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.858 ida coronavirus registrati, 72022, in, secondo i dati della Regione. I decessi sono 11. Le persone attualmente positive sono 168.750, mentre le vittime da inizio pandemia sono 13.373. Stabile il numero dei ricoveri: sono 1.711 (+1) i pazienti attualmente nei reparti non critici, mentre sono 160 (-2) i pazienti nelle terapie intensive. Il maggior numero di nuovisi registra a Verona (+655), seguita da Vicenza (+490). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

