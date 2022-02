Covid oggi Russia, 171.905 contagi e 609 morti (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sfiorano i 172.000 i nuovi contagi da coronavirus confermati in Russia, dove dall’inizio della pandemia sono quasi 13 milioni i casi accertati. Il bollettino riportato dall’agenzia Tass riporta 171.905 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore e altri 609 morti, a fronte del picco di 180.071 infezioni e dei 661 morti comunicati il giorno precedente. I dati ufficiali parlano di un totale di 12.982.023 contagi accertati dall’inizio della pandemia con 336.023 decessi e la Tass rileva come per la prima volta dal 10 gennaio si registri un calo del dato sui contagi giornalieri rispetto a quello comunicato il giorno precedente. Secondo il direttore del centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, tra il 90 e il 95% dei contagi accertati a Mosca sono riconducibili ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sfiorano i 172.000 i nuovida coronavirus confermati in, dove dall’inizio della pandemia sono quasi 13 milioni i casi accertati. Il bollettino riportato dall’agenzia Tass riporta 171.905 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore e altri 609, a fronte del picco di 180.071 infezioni e dei 661comunicati il giorno precedente. I dati ufficiali parlano di un totale di 12.982.023accertati dall’inizio della pandemia con 336.023 decessi e la Tass rileva come per la prima volta dal 10 gennaio si registri un calo del dato suigiornalieri rispetto a quello comunicato il giorno precedente. Secondo il direttore del centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, tra il 90 e il 95% deiaccertati a Mosca sono riconducibili ...

