Covid oggi Italia, "stop mascherine all'aperto da venerdì 11 febbraio" (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – stop alle mascherine all'aperto in tutta Italia da venerdì 11 febbraio. I contagi Covid continuano a diminuire nel nostro Paese e il governo sta allentando le misure per tenere sotto controllo la pandemia. In questa direzione vanno le nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene, così come la riapertura delle discoteche. Il 31 dicembre l'esecutivo ha deciso di prorogare per altri 10 giorni la misura dell'obbligo delle mascherine all'aperto indipendentemente dalla zona. L'ordinanza scade il 10 febbraio: stando a quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa non sarà quindi riconfermata. "Nelle prossime settimane andremo avanti su questo ...

