Covid oggi Emilia, 5.203 nuovi casi e 37 morti: bollettino 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.203 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 7 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 37 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 26.506 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.664 molecolari e 16.842 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%. La Regione specifica che si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+1 rispetto a ieri, pari allo 0,7%), l’età media è di 62,5 anni. Sul totale, 82 non sono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.203 i contagi da coronavirus inRomagna, 72022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 37. Isono stati individuati su un totale di 26.506 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.664 molecolari e 16.842 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%. La Regione specifica che si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 144 (+1 rispetto a ieri, pari allo 0,7%), l’età media è di 62,5 anni. Sul totale, 82 non sono ...

