Covid | le news Bollettino | 41 247 nuovi casi e 326 morti Tasso di positività 10 | 5% LIVE

Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia. Iniziate le procedure di 'rolling review' da parte di FDA sul vaccino Pfizer sui bambini dai 6 mesi ai 4 anni. Polmoniti bilaterali da Covid, scoperta la causa. Covid, il bollettino del Lazio: oggi il numero dei guariti è il doppio dei positivi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

AGi - 'Sono certo che dall'11 febbraio cadra' l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto , non solo nelle zone bianche ma nell'intero Paese'. A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea ..."80 mortial giorno, non 400"/ Giorlandino (Altamedica): "dati falsati perché?" Gli esperti che in questi mesi hanno sottolineato la poca utilità dell'indossare i dispositivi di protezione in ...Di questi sono 1.412 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, mentre sono 127 le persone in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 743 ...Per il proprietario è scattata così la denuncia per aver accolto come cliente una persona senza documento di riconoscimento, mentre il 20enne è stato denunciato per sostituzione di persona nonché ...