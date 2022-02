Covid Italia, Speranza: «Piedi per terra, ma si sta aprendo fase nuova» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Situazione Covid in Italia in tendenza favorevole, ma bisogna restare con «con i Piedi per terra». Può essere riassunto così il pensiero del ministro della Salute Roberto Speranza. L'esponente del governo ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di SkyTg24. Covid, Speranza spiega come stanno cambiando le cose Il trend, rilevato dai dati che vengono quotidianamente diffusi, iniziano a far intravedere uno squarcio di sereno abbastanza chiaro. «I numeri - ha spiegato Speranza - sembrano segnalare una tendenza nuova rispetto alle ultime nove settimane». «C'è stata - ha proseguito in relazione alla fase che sembra alle spalle - una crescita molto marcata dei casi, siamo arrivati ad un livello di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 7 febbraio 2022) Situazioneinin tendenza favorevole, ma bisogna restare con «con iper». Può essere riassunto così il pensiero del ministro della Salute Roberto. L'esponente del governo ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di SkyTg24.spiega come stanno cambiando le cose Il trend, rilevato dai dati che vengono quotidianamente diffusi, iniziano a far intravedere uno squarcio di sereno abbastanza chiaro. «I numeri - ha spiegato- sembrano segnalare una tendenzarispetto alle ultime nove settimane». «C'è stata - ha proseguito in relazione allache sembra alle spalle - una crescita molto marcata dei casi, siamo arrivati ad un livello di ...

