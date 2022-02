Covid, in Vietnam riaprono le scuole dopo un anno di stop (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Vietnam riapre le scuole che da quasi un anno erano chiuse per l'emergenza Covid. Oltre 17 miilioni di studenti potranno così tornare in classe entro metà febbraio, mentre nella capitale Hanoi la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilriapre leche da quasi unerano chiuse per l'emergenza. Oltre 17 miilioni di studenti potrcosì tornare in classe entro metà febbraio, mentre nella capitale Hanoi la ...

Covid: Vietnam, scuole riaperte dopo un anno - Asia ANSA Nuova Europa Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Da oggi in Italia entra in vigore il green pass illimitato per chi ha fatto la terza dose o è guarito dopo aver completato il ciclo primario. E, sempre da oggi, si applicano nuove regole su come ...

