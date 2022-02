Covid, il nuovo piano del governo e tutte le date chiave: dallo stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio, all’eliminazione di Green Pass e obbligo vaccinale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non ci sarà più una distinzione in fasce di colori per le regioni sull’uso di Ffp2 e chirurgiche: dall’11 febbraio si cambia. L’obiettivo dell’Esecutivo è non prorogare lo stato di emergenza dal 31 marzo: questa settimana si decide sulla certificazione verde Leggi su lastampa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non ci sarà più una distinzione in fasce di colori per le regioni sull’uso di Ffp2 e chirurgiche:si cambia. L’obiettivo dell’Esecutivo è non prorogare lo stato di emergenza dal 31 marzo: questa settimana si decide sulla certificazione verde

Advertising

stazzitta : Capiamoci: aspettiamo la serata delle cover come se fosse di nuovo capodanno, che a capodanno avevamo il covid e ni… - fattoquotidiano : Se è vero che “Draghi riapre l’Italia” (Repubblica) e dal 7 febbraio “l’Italia sarà più aperta” (Corriere), i 400 m… - Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - A_Di_Marino : Covid, il nuovo piano del governo e tutte le date chiave: dallo stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio, a… - antondepierro : RT @antondepierro: Da politico eletto dal popolo chiedevo da tempo il #lockdown per i non #VACCINATI.Con il nuovo #Decreto #COVID di fatto… -