Covid, il bollettino del Lazio: oggi il numero dei guariti è il doppio dei positivi (Di lunedì 7 febbraio 2022) oggi nel Lazio su un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. oggi il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa. Superati i 12,9 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 135 mila i bambini con prima dose.

