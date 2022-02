Covid, i dati: 41.247 nuovi casi, mai così pochi dal 27 dicembre. Altri 326 morti in 24 ore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore: così pochi positivi in un giorno non si registravano dallo scorso 27 dicembre. Il bollettino del ministero della Salute comunica invece Altri 326 morti, mentre ieri erano stati 229. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono 41.247 icontagi danelle ultime 24 ore:positivi in un giorno non si registravano dallo scorso 27. Il bollettino del ministero della Salute comunica invece326, mentre ieri erano stati 229. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fanpage : Chi non ha fatto ancora il vaccino anti Covid tra gli over 50 'corre un grande rischio, anche perché i dati sui vac… - agorarai : L'On. @StefanoFassina di Liberi e Uguali ad #agorarai sulle riaperture, visto il miglioramento dei dati covid… - WRicciardi : Così il Covid uccide chi è senza vaccino: i dati, in Italia- - Radio1Rai : ??#Covid I dati dell'ultimo monitoraggio: 41.247 nuovi casi (ieri 77.029). Vittime: 326 (ieri 229). 393mila tamponi… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: BUONGIORNO, Per chi li avesse persi, i dati di ieri a livello locale in Italia, sul #covid19 #Covid_19 #COVID19italia -