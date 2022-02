Covid Germania, il lavoro rimarrà ibrido anche dopo la fine della pandemia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le aziende tedesche stanno individuando modelli di lavoro ibrido per la fine dell’emergenza pandemica. Un sondaggio dell’Istituto di ricerca in economia Zew di Manneheim anticipa un balzo in avanti nelle società che intendono ricorrere al lavoro dei dipendenti da casa, perlomeno in parte. Dagli uno ai tre giorni a settimana. La ricerca è stata effettuata con interviste a 1.200 società nei settori dell’It e manifatturiero. La metà delle aziende informatiche interpellate introdurrà modelli di lavoro ibrido, con uno o due giorni a settimana di lavoro da casa. “A modelli che prevedono tre giorni di lavoro in remoto a settimana guarda il 37 per cento delle aziende contattate”, si spiega. Il cambiamento è particolarmente evidente nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le aziende tedesche stanno individuando modelli diper ladell’emergenza pandemica. Un sondaggio dell’Istituto di ricerca in economia Zew di Manneheim anticipa un balzo in avanti nelle società che intendono ricorrere aldei dipendenti da casa, perlomeno in parte. Dagli uno ai tre giorni a settimana. La ricerca è stata effettuata con interviste a 1.200 società nei settori dell’It e manifatturiero. La metà delle aziende informatiche interpellate introdurrà modelli di, con uno o due giorni a settimana dida casa. “A modelli che prevedono tre giorni diin remoto a settimana guarda il 37 per cento delle aziende contattate”, si spiega. Il cambiamento è particolarmente evidente nelle ...

