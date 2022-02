Covid e scuola, Miozzo (Cts): “Sbagliato discriminare i non vaccinati, servono tamponi” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La discriminazione in ambito scolastico non mi piace. Bisogna evitarla utilizzando un monitoraggio costante attraverso tamponi a tappeto. A scuola sono state ridotte le quarantene, sono valutazioni di carattere politico che mi pare abbiano poco di scientifico”. Così alla Stampa il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, sottolineando che “non mi sembra che il Cts si sia espresso su questo aspetto. Bisogna certamente comprendere che siamo in emergenza e che nelle scuole quando si uscirà dall’emergenza coronavirus si passerà a un’emergenza sociale che vedrà esplodere la rabbia e la contestazione. Fanno bene i ragazzi a protestare, se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’ io. Stiamo mettendo una palla di piombo ai loro piedi. Ricordo che ci sono liceali che hanno fatto due terzi del loro percorso tra Dad e altre ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La discriminazione in ambito scolastico non mi piace. Bisogna evitarla utilizzando un monitoraggio costante attraversoa tappeto. Asono state ridotte le quarantene, sono valutazioni di carattere politico che mi pare abbiano poco di scientifico”. Così alla Stampa il coordinatore del Cts Agostino, sottolineando che “non mi sembra che il Cts si sia espresso su questo aspetto. Bisogna certamente comprendere che siamo in emergenza e che nelle scuole quando si uscirà dall’emergenza coronavirus si passerà a un’emergenza sociale che vedrà esplodere la rabbia e la contestazione. Fanno bene i ragazzi a protestare, se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’ io. Stiamo mettendo una palla di piombo ai loro piedi. Ricordo che ci sono liceali che hanno fatto due terzi del loro percorso tra Dad e altre ...

