Covid | dove corre e dove rallenta | la situazione negli altri Paesi

(Adnkronos) – Il Covid in Italia oggi sta rallentando la sua corsa , ma come negli altri Paesi? Tenendo conto che in molti casi i bollettini a ridosso del fine settimana risentono del minor numero di tamponi effettuati e di un rallentamento nelle comunicazioni, ecco la situazione all'estero: – GERMANIA: l'incidenza cresce ancora. Il bollettino diffuso oggi dall'Istituto Robert Koch indica che nelle ultime 24 ore si sono registrati 95.267 nuovi contagi (11.117.857 da inizio pandemia) e altri 49 decessi per complicanze legate all'infezione (118.766 in totale). Il dato odierno sui contagi è in calo rispetto ai record dei giorni scorsi, ma nel fine settimana è sempre minore il numero di test effettuati. Continua però a crescere l'incidenza settimanale ...

