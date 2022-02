Covid, da oggi le Marche entrano in zona arancione. Solo tre regioni in bianco (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il vicepresidente di Regione Carloni: "Uno schiaffo ai marchigiani. Impatto sui consumi e sulle attività economiche". Altri cinque i territori in fascia arancione: Abruzzo, Piemonte, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. In bianco Basilicata, Umbria e Molise, tutti gli altri in giallo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il vicepresidente di Regione Carloni: "Uno schiaffo ai marchigiani. Impatto sui consumi e sulle attività economiche". Altri cinque i territori in fascia: Abruzzo, Piemonte, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. InBasilicata, Umbria e Molise, tutti gli altri in giallo

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - RaiNews : 200 milioni le donne e le ragazze che hanno subito nel mondo. La brutale pratica delle mutilazioni genitali femmini… - SkyTG24 : #Covid19, da oggi le Marche entrano in zona arancione. Solo tre regioni in bianco - SkyTG24 : #Covid19: Green pass, scuola e quarantena, le nuove regole in vigore da oggi -