Covid-19, Agenas: in Italia occupazione terapie intensive al 15%, stabili reparti ordinari (Di lunedì 7 febbraio 2022) A dirlo sono i dati giornalieri resi pubblici dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Salgono in 11 regioni le percentuali di occupazione delle terapie intensive, in tre quelli dei reparti ordinari che sono adesso utilizzati al 28% a livello nazionale Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 febbraio 2022) A dirlo sono i dati giornalieri resi pubblici dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Salgono in 11 regioni le percentuali didelle, in tre quelli deiche sono adesso utilizzati al 28% a livello nazionale

Advertising

neifatti : Covid, Agenas: intensive al 15%, crescono in 11 Regioni - SkyTG24 : #Covid19-19, Agenas: in Italia occupazione terapie intensive al 15%, stabili reparti ordinari - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: intensive al 15%, crescono in 11 Regioni #covid #terapieintensive - MediasetTgcom24 : Covid, Agenas: intensive al 15%, crescono in 11 Regioni #covid #terapieintensive - occhio_notizie : Occupazione terapie intensive al 15% ma in aumento in 11 Regioni: ecco i dati Agenas -