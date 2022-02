Costa Rica | seggi chiusi | comincia scrutinio presidenziale

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo 12 ore dall'apertura, si sono chiusi in Costa Rica alle 18 di ieri (l'1 italiana di oggi) i seggi dove circa 3… - Agenzia_Ansa : I primi risultati ufficiali diffusi dal Tribunale supremo elettorale riguardanti le elezioni presidenziali svoltes… - ix_vargass : RT @maripaumadrigal: costa rica ?????????? - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: I primi risultati ufficiali diffusi dal Tribunale supremo elettorale riguardanti le elezioni presidenziali svoltesi ieri… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 12 ore dall'apertura, si sono chiusi in Costa Rica alle 18 di ieri (l'1 italiana di oggi) i seggi dove circa 3,5 mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Rica

Agenzia ANSA

Dopo 12 ore dall'apertura, si sono chiusi inalle 18 di ieri (l'1 italiana di oggi) i seggi dove circa 3,5 milioni di aventi diritto hanno votato per scegliere, fra un numero record di 25 candidati, il successore del presidente Carlos ...I primi risultati ufficiali diffusi dal Tribunale supremo elettorale (Tse) riguardanti le elezioni presidenziali svoltesi ieri inmostrano la pressoché certa necessità di un ballottaggio per la definizione del candidato che succederà all'uscente Carlos Alvarado. In base allo scrutinio delle schede del 29,4% dei seggi, ...Quest'anno la stagione dei meloni della Costa Rica è iniziata in maniera diversa rispetto agli anni precedenti. "Nel complesso, in Costa Rica è stato piantato un numero minore di superfici. Tutti ...I primi risultati ufficiali diffusi dal Tribunale supremo elettorale (Tse) riguardanti le elezioni presidenziali svoltesi ieri in Costa Rica mostrano la pressoché certa necessità di un ballottaggio pe ...