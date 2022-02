Coronavirus, il bollettino nazionale: 41.247 nuovi positivi e 326 decessi in 24 ore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Coronavirus, il bollettino nazionale La protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovo bollettino nazionale in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove i nuovi positivi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 7 febbraio 2022), ilLa protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovoin merito all’emergenzain Italia, dove i… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 febbraio: 41.247 nuovi casi, i morti sono 326 - repubblica : Coronavirus, bollettino: 41.247 nuovi casi e 326 decessi. Tasso di positivita' scende al 10,5% - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 febbraio: 41.247 nuovi casi, i morti sono 326 - ag_notizie : Covid, in Sicilia poco più di 3 mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore: 11 ingressi in terapia intensiva… - CorriereAlbaBra : Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.688 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-… -