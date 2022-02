Coronavirus, il bollettino: 41.247 nuovi casi e 326 morti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia: sono 41.247 i nuovi casi a fronte di 393.663 tamponi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Ministero della Salute rende noto ilsulla situazionein Italia: sono 41.247 ia fronte di 393.663 tamponi...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 febbraio: 41.247 nuovi casi, i morti sono 326 - News24_it : Covid, oggi in Italia 41.247 casi e 326 morti, Costa: “Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto”. Ultime notiz… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 7 febbraio: i dati aggiornati sul COVID-19 - - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, scende il tasso di positività. Altri 334 nuovi positivi in provincia - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 7 febbraio -