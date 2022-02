Coronavirus, 326 morti e 41.247 nuovi casi. Il tasso di positività scende al 10,5% (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il bollettino del 7 febbraio 2022 Sono morte 326 persone a causa del Coronavirus, in Italia, nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente, i decessi erano stati 229. Stando ai dati riportati nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime, da inizio pandemia ad oggi, ha raggiunto la cifra di 149.097. Per quanto riguarda i contagi, i nuovi casi individuati il 7 febbraio ammontano a 41.247, numero più basso delle 77.029 infezioni segnalate il 6 febbario. Complessivamente, i cittadini che hanno contratto il Sars-CoV-2 nel Paese, nel giro di due anni, sono pari a 11.663.338. La situazione negli ospedali Delle 1.990.701 persone con un’infezione in corso, 18.675 sono ricoverate nelle aree mediche dedicate ai pazienti Covid (ieri i ricoveri erano pari a 18.498). In terapia intensiva, ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il bollettino del 7 febbraio 2022 Sono morte 326 persone a causa del, in Italia, nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente, i decessi erano stati 229. Stando ai dati riportati nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime, da inizio pandemia ad oggi, ha raggiunto la cifra di 149.097. Per quanto riguarda i contagi, iindividuati il 7 febbraio ammontano a 41.247, numero più basso delle 77.029 infezioni segnalate il 6 febbario. Complessivamente, i cittadini che hanno contratto il Sars-CoV-2 nel Paese, nel giro di due anni, sono pari a 11.663.338. La situazione negli ospedali Delle 1.990.701 persone con un’infezione in corso, 18.675 sono ricoverate nelle aree mediche dedicate ai pazienti Covid (ieri i ricoveri erano pari a 18.498). In terapia intensiva, ...

