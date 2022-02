Coppa Italia | sarà Di Bello l’arbitro di Inter-Roma

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Designatodi, match dei quarti di finale della2021/2022 In vista dei quarti di finale dellain programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 8 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalMarco Di. Il fischietto di Brindisiassistito da Galetto e Vecchi; il quarto uomoGariglio. Al VAR Pairetto e Preti all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

OfficialASRoma : Al lavoro verso #InterRoma di Coppa Italia #ASRoma - dinamo_sassari : Complimenti alla Raimond Sassari, che a Salsomaggiore Terme, ha conquistato la Coppa Italia di Pallamano, battendo… - Gazzetta_it : #Allegri: 'Lo scudetto? Riguarda le tre davanti. Nel mirino Coppa Italia e quarto posto' - quelladelcalcio : La coppa Italia si gioca martedì, mercoledì e giovedì e ovviamente il Milan gioca l'unico giorno in cui non riesco a vedere il primo tempo - MilanPress_it : #CoppaItalia, verso #MilanLazio: la designazione arbitrale ?? Un arbitro ritrova i rossoneri dopo un episodio molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

... tutto il resto degli Assoluti scenderà in pedana ad aprile per laRegionale. Per tutti gli atleti Teate Scherma, grandi e piccoli, invece il prossimo appuntamento è il Torneo di ...L'uomo mascherato ha colpito nella città del Carnevale più bello d'. È rientrato 77 giorni ... Neanche quando Anguissa e Koulibaly se ne sono andati ind'Africa a difendere i colori ...In questa stagione si era già perso in casa nella sfida di Coppa Italia C contro la Fidelis Andria ad agosto mentre il più recente tonfo interno nel Girone C risaliva a marzo (0-2 con il Potenza).Poi lo 0-0 contro un’Atalanta senza 9 calciatori (quasi tutti titolari). Nel mezzo l’1-0 ai supplementari in Coppa Italia contro l’Udinese, anche quest’ultima non senza diversi forfait. Questi i tre ...