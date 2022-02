Coppa Italia, le designazioni arbitrali dei quarti di finale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Coppia Italia, le designazioni arbitrali dei quarti di finale delle sfide in programma tra domani e giovedì Torna in campo la Coppa Italia e si partirà domani sera con la sfida Inter Roma. Il programma dei quarti di finale terminerà giovedì con Juventus Sassuolo. La Lega ha comunicato le designazioni arbitrali delle partite: Inter-Roma – Martedì 08/02 H. 21.00 Di Bello Galetto – Vecchi Iv: Gariglio Var: Pairetto Avar: Preti Milan-Lazio – Mercoledì 09/02 H. 21.00 Sozza Tolfo – Vono Iv: Cosso Var: Massa Avar: Bindoni Atalanta-Fiorentina – Giovedì 10/02 H. 18.00 Fabbri Mondin – Colarossi Iv: Colombo Var: Guida Avar: Peretti Juventus-Sassuolo – Giovedì 10/02 H. 21.00 Marinelli Paganessi – Rocca Iv: Miele ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Coppia, ledeididelle sfide in programma tra domani e giovedì Torna in campo lae si partirà domani sera con la sfida Inter Roma. Il programma deiditerminerà giovedì con Juventus Sassuolo. La Lega ha comunicato ledelle partite: Inter-Roma – Martedì 08/02 H. 21.00 Di Bello Galetto – Vecchi Iv: Gariglio Var: Pairetto Avar: Preti Milan-Lazio – Mercoledì 09/02 H. 21.00 Sozza Tolfo – Vono Iv: Cosso Var: Massa Avar: Bindoni Atalanta-Fiorentina – Giovedì 10/02 H. 18.00 Fabbri Mondin – Colarossi Iv: Colombo Var: Guida Avar: Peretti Juventus-Sassuolo – Giovedì 10/02 H. 21.00 Marinelli Paganessi – Rocca Iv: Miele ...

Advertising

OfficialASRoma : Al lavoro verso #InterRoma di Coppa Italia #ASRoma - dinamo_sassari : Complimenti alla Raimond Sassari, che a Salsomaggiore Terme, ha conquistato la Coppa Italia di Pallamano, battendo… - Gazzetta_it : #Allegri: 'Lo scudetto? Riguarda le tre davanti. Nel mirino Coppa Italia e quarto posto' - curvastone : RT @callmegoodlife: Non ho capito: la Coppa Italia la arbitra uno che vive in Brianza? ?? - hardgritapuano : @FrancescaCphoto Come li odio, la coppa Italia è un obiettivo al pari del campionato e del passaggio turno in cl, b… -