Coppa d'Africa, i premi individuali: Mané miglior giocatore, Mendy miglior portiere (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senegal ha trionfato in Coppa d'Africa e i suoi giocatori fanno incetta di trofei individuali. Autore del rigore decisivo nella finale... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senegal ha trionfato ind'e i suoi giocatori fanno incetta di trofei. Autore del rigore decisivo nella finale...

Advertising

sscnapoli : ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!!… - Eurosport_IT : Altra papera di Onana in Coppa d'Africa ???? Camerun comunque terzo classificato! ????????? #CoppaDAfrica | #AFCON2021… - Eurosport_IT : IL SENGAL VINCE LA COPPA D'AFRICA! ?????? Per la prima volta nella storia i Leoni della Teranga conquistano il trofeo… - PersilQ : RT @andreascotto1: Follia e delirio a Torino dopo la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa: bande di immigrati in strada e forze dell'ordi… - DiegoBaiano90 : RT @sscnapoli: ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!! #AFCON2021 https:… -