Contro il caro bollette le Associazioni dei Consumatori ricorrono al TAR (Di lunedì 7 febbraio 2022) Codacons e oltre Associazioni dei Consumatori hanno presentato un esposto al TAR della Lombardia per denunciare scorrettezze nei rincari delle bollette di luce e gas comunicati all’inizio di gennaio da parte di ARERA Come riportato dal Codacons con un comunicato stampa dello scorso 5 febbraio, è stato presentato ricorso al TAR della Lombardia che, come L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Codacons e oltredeihanno presentato un esposto al TAR della Lombardia per denunciare scorrettezze nei rincari delledi luce e gas comunicati all’inizio di gennaio da parte di ARERA Come riportato dal Codacons con un comunicato stampa dello scorso 5 febbraio, è stato presentato ricorso al TAR della Lombardia che, come L'articolo proviene da Consumatore.com.

