Conte non è più il leader del MoVimento 5 Stelle. Il tribunale di Napoli sospende la sua elezione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Duro colpo per Giuseppe Conte, la decisione presa dal tribunale di Napoli l’ha fatto decadere dal ruolo di Presidente del MoVimento 5 Stelle accogliendo la richiesta di alcuni ex membri che hanno presentato richiesta di sospensione delle delibere che hanno modificato lo statuto. Il tribunale di Napoli rende inefficaci le modifiche allo statuto del MoVimento 5 Stelle A dare l’annuncio è stato l’avvocato Lorenzo Borré, legale che ha sostenuto il ricorso dei tre militanti che avevano presentato presso il tribunale di Napoli: “Il tribunale Civile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle votazioni con cui nell’agosto 2021 è stato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Duro colpo per Giuseppe, la decisione presa daldil’ha fatto decadere dal ruolo di Presidente delaccogliendo la richiesta di alcuni ex membri che hanno presentato richiesta di sospensione delle delibere che hanno modificato lo statuto. Ildirende inefficaci le modifiche allo statuto delA dare l’annuncio è stato l’avvocato Lorenzo Borré, legale che ha sostenuto il ricorso dei tre militanti che avevano presentato presso ildi: “IlCivile di, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle votazioni con cui nell’agosto 2021 è stato ...

