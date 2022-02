Conte |   La mia leadership non dipende dalle carte bollate

(Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - "La miadel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori, quindi è un legame politico prima che giuridico". Lo ha detto ai giornalisti, lasciando la sua abitazione privata, Giuseppe, a commento della decisione del tribunale di Napoli. "La mianone lo dico consapevole di essere anche un avvocato". Vito Crimi, lasciando la casa di Giuseppe, ha spiegato che adesso si procederà a una nuova votazione secondo le indicazioni del giudice di Napoli. "La nostra comunità mi sembra che si sia espressa in maniera molto chiara sul presidente- ha spiegato Crimi - Non credo che sia il problema dell'iscrizione, dei nuovi iscritti o ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Conte: “La mia leadership nel Movimento non dipende dalle carte bollate, ma dalla condivisione di principi e v… - g_brescia : Facciamo un po' di chiarezza. La mia intervista per @repubblica ??? - cocchi2a : RT @Virus1979C: Conte:'La mia leadership del MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È un legame polit… - Abner_9_ : RT @CommentoRimosso: Giuseppe #Conte 'La mia leadership si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un… - LuciaLaVita1 : RT @CommentoRimosso: Giuseppe #Conte 'La mia leadership si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte mia

'Laleadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e ... Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, in una breve dichiarazione rilasciata ai ...Lo ha detto ai giornalisti, lasciando la sua abitazione privata, Giuseppe, a commento della decisione del tribunale di Napoli . 'Laleadership non dipende dalle carte bollate e lo dico ...“La mia leadership del MoVimento 5 Stelle si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. E’ un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate e lo dico consapevole di ..."La mia leadership nel M5S si basa sulla profonda condivisione ... Tra i primi ad intervenire in favore dell'avvocato del popolo è proprio Vito Crimi. "Il leader è Giuseppe Conte, la nostra comunità ...