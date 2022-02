Conte "congelato" e gli attacchi di Casaleggio. Il caos dentro al M5s (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - L'ultima tegola sul M5s arriva dal Tribunale di Napoli, che ha accolto il ricorso di tre attivisti e ha sospeso la decisione con cui il 'non partito' ha introdotto la figura del presidente, ruolo ricoperto da Giuseppe Conte. Un passo indietro di sei mesi: azzerate le ultime nomine - quella di Conte e quelle, successive, dei vicepresidenti - e ritorno al vecchio 'assetto', con un comitato direttivo composto da 5 membri da votare sulla piattaforma Rousseau, non più usata dai 5 Stelle. Per la settima sezione civile del Tribunale di Napoli è stata 'illegittima' l'esclusione dall'assemblea del 3 agosto 2021 degli "iscritti all'Associazione Movimento 5 stelle da meno di sei mesi". Una decisione che "ha determinato l'alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto". Quorum non raggiunto considerando le regole del ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - L'ultima tegola sul M5s arriva dal Tribunale di Napoli, che ha accolto il ricorso di tre attivisti e ha sospeso la decisione con cui il 'non partito' ha introdotto la figura del presidente, ruolo ricoperto da Giuseppe. Un passo indietro di sei mesi: azzerate le ultime nomine - quella die quelle, successive, dei vicepresidenti - e ritorno al vecchio 'assetto', con un comitato direttivo composto da 5 membri da votare sulla piattaforma Rousseau, non più usata dai 5 Stelle. Per la settima sezione civile del Tribunale di Napoli è stata 'illegittima' l'esclusione dall'assemblea del 3 agosto 2021 degli "iscritti all'Associazione Movimento 5 stelle da meno di sei mesi". Una decisione che "ha determinato l'alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto". Quorum non raggiunto considerando le regole del ...

