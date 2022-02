Como, trovato il cadavere di una donna: seduta su una sedia, era deceduta da due anni (Di martedì 8 febbraio 2022) Una vicenda agghiacciante dai tratti per certi versi hitchcockiani. Una storia che rimanda a solitudine, miseria umana. Vuoto. A chi si domanda se oggi sia possibile essere invisibili in mezzo alla gente, la risposta e sì. La prova? Il ritrovamento, dopo due anni!, di una anziana signora ritrovata priva di vita seduta su una sedia, a casa sua. Non nelle sperdute campagne di una zona impervia, ma nell’abitatissima Como. I fatti La donna era morta da almeno due anni, sola, in casa, seduta sulla sedia, ma nessuno se n’è accorto finché i pompieri non l’hanno trovata per caso, allertati perché degli alberi erano pericolanti nel giardino. In seguito alla macabra scoperta – che ricorda la ’mamma’ mummificata del celeberrimo thriller “Psyco“ di Alfred ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Una vicenda agghiacciante dai tratti per certi versi hitchcockiani. Una storia che rimanda a solitudine, miseria umana. Vuoto. A chi si domanda se oggi sia possibile essere invisibili in mezzo alla gente, la risposta e sì. La prova? Il ritrovamento, dopo due!, di una anziana signora ritrovata priva di vitasu una, a casa sua. Non nelle sperdute campagne di una zona impervia, ma nell’abitatissima. I fatti Laera morta da almeno due, sola, in casa,sulla, ma nessuno se n’è accorto finché i pompieri non l’hanno trovata per caso, allertati perché degli alberi erano pericolanti nel giardino. In seguito alla macabra scoperta – che ricorda la ’mamma’ mummificata del celeberrimo thriller “Psyco“ di Alfred ...

news_mondo_h24 : 70enne morta da sola in casa, il corpo è stato trovato solo dopo due anni - Giulicat1512 : @titzbiltz @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - romi_andrio : RT @rep_milano: Como, muore in casa ma nessuno se ne accorge: il corpo della 70enne trovato dopo oltre due anni - infoitinterno : Como, muore in casa ma nessuno se ne accorge: il corpo della 70enne trovato dopo oltre due anni - rep_milano : Como, muore in casa ma nessuno se ne accorge: il corpo della 70enne trovato dopo oltre due anni -