Commercialisti | polizza gratuita garantisce alle famiglie degli iscritti indennizzi in caso di decesso

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È stata rinnovata anche per il 2022 l’iniziativa di welfare di Cassa Dottoria supporto delletramite lacollettiva Tcm (TemporaneaMorte) sottoscritta da Emapi, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani in partnership con Cattolica Assicurazioni. La copertura assicurativa prevede l’erogazione di un’indennità a favoreeredi indidel professionista e viene offertamente ai tirocinanti pre-, aglie ai dottorititolari di una pensione diretta riconosciuta dalla Cassa che non abbiano compiuto 75 anni di età. Per coloro che sono stati ...

Lo comunica la Cassa Dottori, sottolineando come la polizza comprenda anche l'accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance. È stata rinnovata anche per il 2022 l'iniziativa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a supporto delle famiglie degli iscritti tramite la polizza collettiva Tcm (Temporanea Caso Morte) ... La polizza prevede, infatti, la copertura assicurativa gratuita ... "La tutela della salute – spiega Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti – non può che rappresentare una ...