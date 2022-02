Claudio Gioè: chi è, età, compagna, altezza, film, serie tv, Makari, Instagram, vita privata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Claudio Gioè è un attore italiano, protagonista della serie Makari, in onda su Rai1 con la seconda stagione. Di origini palermitane, ha riscosso un grande successo di pubblico con serie tv del calibro di Il capo dei capi e Sotto copertura. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Claudio. Claudio Gioè: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022)è un attore italiano, protagonista della, in onda su Rai1 con la seconda stagione. Di origini palermitane, ha riscosso un grande successo di pubblico contv del calibro di Il capo dei capi e Sotto copertura. Scopriamo maggiori dettagli in merito allae professionale di: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - IlContiAndrea : Sul palco questa sera si avvicenderanno Fiorello, i vincitori dello scorso anno e di Eurovision Maneskin, i Meduza,… - TvCircle1 : “#Màkari2”: tornano le indagini di Saverio Lamanna, alias #ClaudioGioè su #Rai1. Per l'occasione, abbiamo intervist… - zazoomblog : Stasera in tv la seconda stagione di Màkari: Claudio Gioè ci riporta nella Sicilia più bella - #Stasera #seconda… - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #ClaudioGioè: «Saverio Lamanna in #Màkari2? Alle prese con i social e con l’amore..» -