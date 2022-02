Clamoroso Sule | lascia il Bayern per andare al Borussia Dortmund

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) . Il centrale dovrebbe restare in Bundesliga Niklas Süle lascerà ilMonaco ma non la Bundesliga: come riportano i media tedeschi il centrale – che tra qualche mese sarà un parametro zero – avrebbe già un accordo verbale con il. Süle aldovrebbe firmare un contratto di cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.